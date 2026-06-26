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Lug’en 8 avec Charley Le Flem Vélodrome Loudun

Lug’en 8 avec Charley Le Flem Vélodrome Loudun

Lug’en 8 avec Charley Le Flem Vélodrome Loudun samedi 8 août 2026.

Lieu
Vélodrome
Adresse
Place Sainte-Croix
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
Gratuit

Loudun

Lug’en 8 avec Charley Le Flem

Vélodrome Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Loudun au rythme d’un été musical
SIESTE MUSICALE
Avec Charley Le Flem
Une pause suspendue dans la fraîcheur et la sérénité de la Collégiale. Un moment de détente musicale pour ralentir, écouter et savourer l’été autrement.   .

Vélodrome Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 81 59  festival.lugenscene@ville-loudun.fr

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English : Lug’en 8 avec Charley Le Flem

L’événement Lug’en 8 avec Charley Le Flem Loudun a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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