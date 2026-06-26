Lug’en 8 avec Charley Le Flem Vélodrome Loudun
Lug’en 8 avec Charley Le Flem Vélodrome Loudun samedi 8 août 2026.
Loudun
Lug’en 8 avec Charley Le Flem
Vélodrome Place Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Loudun au rythme d’un été musical
SIESTE MUSICALE
Avec Charley Le Flem
Une pause suspendue dans la fraîcheur et la sérénité de la Collégiale. Un moment de détente musicale pour ralentir, écouter et savourer l’été autrement. .
Vélodrome Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 81 59 festival.lugenscene@ville-loudun.fr
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English : Lug’en 8 avec Charley Le Flem
L’événement Lug’en 8 avec Charley Le Flem Loudun a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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