Lug’en 8 avec Charley Le Flem Vélodrome Loudun

Loudun

Lug’en 8 avec Charley Le Flem

Vélodrome Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Loudun au rythme d’un été musical

SIESTE MUSICALE

Avec Charley Le Flem

Une pause suspendue dans la fraîcheur et la sérénité de la Collégiale. Un moment de détente musicale pour ralentir, écouter et savourer l’été autrement. .

Vélodrome Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 81 59 festival.lugenscene@ville-loudun.fr

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English : Lug’en 8 avec Charley Le Flem

L’événement Lug’en 8 avec Charley Le Flem Loudun a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Loudunais