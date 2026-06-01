Luis Torres de la Osa en présence de Laurent Binet, Librairie de Paris, Paris

Luis Torres de la Osa en présence de Laurent Binet Mardi 2 juin, 00h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T00:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-02T00:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:59:00+02:00

Photographie © Jaime Rojo

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-luis-torres-de-la-osa-en-presence-de-laurent-binet-1989818997185 »}]

Photographie © Jaime Rojo Rencontre-Dédicace