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Luis Torres de la Osa en présence de Laurent Binet, Librairie de Paris, Paris

Luis Torres de la Osa en présence de Laurent Binet, Librairie de Paris, Paris

Luis Torres de la Osa en présence de Laurent Binet, Librairie de Paris, Paris mardi 2 juin 2026.

Lieu : Librairie de Paris

Adresse : 7,9,11 place de Clichy,Paris

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Luis Torres de la Osa en présence de Laurent Binet Mardi 2 juin, 00h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T00:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-02T00:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:59:00+02:00

Photographie © Jaime Rojo

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-luis-torres-de-la-osa-en-presence-de-laurent-binet-1989818997185 »}]
Photographie © Jaime Rojo Rencontre-Dédicace

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