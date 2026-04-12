Luiza + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes

Luiza + 1ère partie Mercredi 2 décembre, 20h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 20.8€ | Carte Stereolux : 16€ | Abonné·e partenaire : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T20:30:00+01:00 – 2026-12-02T23:30:00+01:00

Fin : 2026-12-02T20:30:00+01:00 – 2026-12-02T23:30:00+01:00

Cette franco-brésilienne née à Rennes est le fil rose qui traverse tous les patchworks musicaux qui reflète la richesse d’une vie à parcourir le monde : cumbia, rythmique baile-funk, reggae-dub, pop-maloya, chanson latino ou R&B tropical. Une énergie radieuse et ensoleillée.

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Cette franco-brésilienne née à Rennes est le fil rose qui traverse tous les patchworks musicaux qui reflète la richesse d’une vie à parcourir le monde : cumbia, rythmique baile-funk, reggae-dub, p … Chanson Concert