Luiza Festival des Veyracomusies Veyrac
Luiza Festival des Veyracomusies Veyrac jeudi 14 mai 2026.
Luiza Festival des Veyracomusies
Mas Martin Veyrac Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-05-14
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le festival des Veyracomusies accueille la chanteuse Luiza.
Sa voix unique et singulière est le fil rose qui traverse tous les patchworks musicaux de son dernier album. La diversité de styles d’un morceau à l’autre reflète ici la richesse d’une vie à parcourir le monde cumbia ensoleillée ( Demain demain ), rythmique baile-funk à la bouche ( Oxalá ), pop-maloya ( Wadidadu ), chanson cosmique ( La Capitaine , Fantastik ), R&B tropical ( Tous les jours ) et coup de foudre latino ( Chica ).
Concert dans le grand chapiteau (réservations en ligne ou en billetteries partenaires). .
Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Luiza Festival des Veyracomusies
L’événement Luiza Festival des Veyracomusies Veyrac a été mis à jour le 2025-12-25 par OT Limoges Métropole