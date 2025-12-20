Luiza Festival des Veyracomusies Veyrac

Luiza Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14

Le festival des Veyracomusies accueille la chanteuse Luiza.

Sa voix unique et singulière est le fil rose qui traverse tous les patchworks musicaux de son dernier album. La diversité de styles d’un morceau à l’autre reflète ici la richesse d’une vie à parcourir le monde cumbia ensoleillée ( Demain demain ), rythmique baile-funk à la bouche ( Oxalá ), pop-maloya ( Wadidadu ), chanson cosmique ( La Capitaine , Fantastik ), R&B tropical ( Tous les jours ) et coup de foudre latino ( Chica ).

Concert dans le grand chapiteau (réservations en ligne ou en billetteries partenaires). .

