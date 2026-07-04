Lukas Dana – RING Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Informations pratiques

Lukas Dana et Erwan Tarlet s’engagent d’abord dans un corps à corps dont le tempo doit tout au match de boxe. Ils enchainent les rounds de trois minutes comme autant de déclinaisons décalées, voire grotesques, de la violence ambiguë qui lie les sportifs sur le ring. Leur chorégraphie prend bientôt un tour plus onirique tandis que le public ne sait pas sur quel pied danser, à la fois complice et voyeur d’un spectacle qui dérange autant qu’il fascine.

Du dancefloor des clubs techno au ring des clubs de boxe, l’auteur et metteur en scène Lukas Dana a observé et éprouvé les stéréotypes qui entourent les corps masculins quand ils se touchent et s’entrechoquent. En révélant la tension homo-érotique qui imprègne les sports de combat, la performance interroge l’ambivalence d’une violence très encadrée et sa signification en dehors du ring.

Duo décalé et poétique, RING explore les mécanismes de domination que peuvent exercer les hommes entre eux. La performance emprunte à la boxe son rythme et ses codes mais aussi les non-dits d’une certaine tension érotique.

Du mardi 13 octobre 2026 au jeudi 15 octobre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi

de 20h00 à 21h15

Du jeudi 08 octobre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

payant

De 10 à 20 euros.

Bar et restauration à Bocoff

avant et 1h après le spectacle.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-10-08T19:00:00+02:00_2026-10-08T20:15:00+02:00;2026-10-09T19:00:00+02:00_2026-10-09T20:15:00+02:00;2026-10-10T19:00:00+02:00_2026-10-10T20:15:00+02:00;2026-10-13T20:00:00+02:00_2026-10-13T21:15:00+02:00;2026-10-14T20:00:00+02:00_2026-10-14T21:15:00+02:00;2026-10-15T20:00:00+02:00_2026-10-15T21:15:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fr/programmation/saison-2026-2027/theatre/lukas-dana



Afficher la carte du lieu Le CENTQUATRE-PARIS (104) et trouvez le meilleur itinéraire

