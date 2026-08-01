Lulu la Coussacoise Atelier cuisine fabrication de guimauves Coussac-Bonneval
vendredi 28 août 2026 · Coussac-Bonneval
Informations pratiques
Coussac-Bonneval
Lulu la Coussacoise Atelier cuisine fabrication de guimauves
6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Participez à un atelier de fabrication de guimauves avec Séverine Hostein. .
6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 72 69 90 lululacoussacoise@gmail.com
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English : Lulu la Coussacoise Atelier cuisine fabrication de guimauves
L’événement Lulu la Coussacoise Atelier cuisine fabrication de guimauves Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Pays de Saint-Yrieix
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