LUMA Arles / Atelier création « Les badges se révèlent », LUMA Arles, Arles
LUMA Arles / Atelier création « Les badges se révèlent », LUMA Arles, Arles samedi 23 mai 2026.
LUMA Arles / Atelier création « Les badges se révèlent » Samedi 23 mai, 19h30 LUMA Arles Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Réalisez votre propre badge au message invisible qui se dévoile une fois la nuit tombée.
De 19h30 à 23h00 (en continu)
Tout public
LUMA Arles 35 avenue victor hugo Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Réalisez votre propre badge au message invisible qui se dévoile une fois la nuit tombée.
© Victor & Simon / Grégoire d’Ablon
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