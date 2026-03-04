Lumière sur les femmes de sciences, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Lumière sur les femmes de sciences 10 – 21 mars Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Entrée libre aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T16:00:00+01:00 – 2026-03-10T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T10:30:00+01:00 – 2026-03-21T18:00:00+01:00

En partenariat avec l’association Projet Matilda

Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dix portraits de femmes souvent méconnues aux parcours inspirants dans tous les domaines scientifiques