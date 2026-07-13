Lumières au Fay Rue des Zigs-zags Yvetot

Informations pratiques

Yvetot

Lumières au Fay

Rue des Zigs-zags Manoir du Fay Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13 23:55:00

Date(s) :

2026-07-13

Les Lumières au Fay reviennent pour une 14e édition ! Comme chaque année, la soirée s’annonce riche en animations activités pour petits et grands, mini marché artisanal, mise en lumière du Manoir du Fay, concerts… Sans oublier un feu d’artifice à 23h30 pour clôturer ce moment festif et familial en beauté. Buvette et restauration sur place. Possibilité de venir via les navettes Vikibus qui seront exceptionnellement gratuites pour l’occasion. .

Rue des Zigs-zags Manoir du Fay Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 44 70 mairie@yvetot.fr

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English : Lumières au Fay

L’événement Lumières au Fay Yvetot a été mis à jour le 2026-07-08 par Yvetot Normandie Tourisme