Lumières et Matières : Laques de Nathalie Lambeaux, Orangerie du Thabor, Rennes
mardi 15 septembre 2026 · Orangerie du Thabor · Rennes
Informations pratiques
Lumières et Matières : Laques de Nathalie Lambeaux 15 – 27 septembre Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T10:30:00+02:00 – 2026-09-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00
Depuis près de 40 ans, Nathalie Lambeaux allie tradition asiatique et modernité pour sublimer l’art de la laque. Ses gestes artistiques maîtrisés associés au long processus de création génèrent une ambiance pleine de sérénité. Mouvement, couleurs, aplats imposent une atmosphère de profondeur où les reflets de la laque font résonner harmonieusement le proche et le lointain.
Nathalie Lambeaux joue avec les matières, les profondeurs et les lumières que la technique de laque asiatique rend possible. Elle aime ces longs moments où seule, absorbée par une recherche d’harmonie, elle est émerveillée par une couleur posée qui soudain irradie l’ensemble.
L’artiste souhaite que chacun puisse se plonger dans ses tableaux et laisser libre court à son imagination : le sujet n’est que prétexte.
Les matières et les lumières des laques et des sculptures se font écho dans une harmonie de formes généreuses et de couleurs profondes.
Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Exposition de peintures et sculptures de Nathalie Lambeaux
Nathalie Lambeaux
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