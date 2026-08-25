L’Univers au bout des doigts (ex Petit 1) La Hague
samedi 3 octobre 2026 · La Hague
Informations pratiques
La Hague
L’Univers au bout des doigts (ex Petit 1)
130 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 11:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Petit 1 questionne l’origine de la vie. Qu’y a-t-il au début ? Il y a l’eau, le vent, la mer, il y a un bloc de terre et il y a Petit 1. Tout peut alors commencer soi, puis l’autre, et l’histoire que l’on raconte ensemble. D’un bloc d’argile apparaissent des formes, elles se modèlent et prennent vie sous le regard créateur du spectateur. À travers la danse, le jeu, théâtral et marionnettique, on parcourt quelques grandes étapes de la vie et les sensations qui l’accompagnent.
Durée 35 min.
Âge 3 ans +. .
130 Rue de la Libération La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 01 11 70
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English : L’Univers au bout des doigts (ex Petit 1)
L’événement L’Univers au bout des doigts (ex Petit 1) La Hague a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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