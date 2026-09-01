Informations pratiques

Tours

Lupin dans la ville

14 rue François Clouet Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Lors de cet événement public les joueurs parcourent la ville en résolvant des énigmes d’observation, de déduction et de dextérité. Adapté à un large public (familles, touristes, groupes), notre jeu donne un nouveau regard ludique.

Lors de cet événement public les joueurs parcourent la ville en résolvant des énigmes d’observation, de déduction et de dextérité. Adapté à un large public (familles, touristes, groupes), notre jeu donne un nouveau regard ludique et original sur votre ville. Au départ du jeu, nos animateurs en costume donnent des tote-bags à l’effigie du jeu avec tout le matériel de jeu requis pour l’après-midi. Tout au long du jeu les groupes de joueurs déambulent au centre-ville, résolvent des énigmes d’observation et des énigmes du livret de jeu. À la fin les groupes de joueurs rejoignent le point de départ pour le défi final avec les animateurs. .

14 rue François Clouet Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 84 34 22 16

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English :

During this public event, players explore the city while solving puzzles that test their observation skills, deductive reasoning, and dexterity. Designed for a wide audience (families, tourists, groups), our game offers a fun new perspective.

L’événement Lupin dans la ville Tours a été mis à jour le 2026-09-01 par Tours Val de Loire Tourisme