AU FOUDRE // JOUBE + STOMP IN ZE PUB Tours
AU FOUDRE // JOUBE + STOMP IN ZE PUB Tours vendredi 4 septembre 2026.
Tours
AU FOUDRE // JOUBE + STOMP IN ZE PUB
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04 23:30:00
Date(s) :
2026-09-04
LANCEMENT DE SAISON DU BATEAU au FOUDRE
Le tonneau du Foudre fermera cette année en beauté et festivités.
Au programme, les concerts de
JOUBe
(cyclisme et électro hybride • Lyon)
Stomp in ze Pub
(telescopik swing band • Tours)
Une soirée de clôture organisée par Le Petit Monde qui sera l’occasion pour le Bateau ivre de larguer ses amarres pour sa saison automnale 2026.Il y aura bien évidemment un apéro, des quizz, des blind tests, et pléthore de places de spectacles à gagner !
Soyez au rendez-vous, un gin tonic et un coucher de soleil vous y attendent déjà. .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
BOAT LAUNCH AT LE FOUDRE
L’événement AU FOUDRE // JOUBE + STOMP IN ZE PUB Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37
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