Tours

AU FOUDRE // JOUBE + STOMP IN ZE PUB

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-04 19:30:00

fin : 2026-09-04 23:30:00

Date(s) :

2026-09-04

LANCEMENT DE SAISON DU BATEAU au FOUDRE

Le tonneau du Foudre fermera cette année en beauté et festivités.

Au programme, les concerts de

JOUBe

(cyclisme et électro hybride • Lyon)

Stomp in ze Pub

(telescopik swing band • Tours)

Une soirée de clôture organisée par Le Petit Monde qui sera l’occasion pour le Bateau ivre de larguer ses amarres pour sa saison automnale 2026.Il y aura bien évidemment un apéro, des quizz, des blind tests, et pléthore de places de spectacles à gagner !

Soyez au rendez-vous, un gin tonic et un coucher de soleil vous y attendent déjà. .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

BOAT LAUNCH AT LE FOUDRE

L’événement AU FOUDRE // JOUBE + STOMP IN ZE PUB Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37