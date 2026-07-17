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Luttons contre l’obsolescence programméee !!, LA COCOTTE SOLIDAIRE, Nantes

samedi 12 septembre 2026 · LA COCOTTE SOLIDAIRE · Nantes

Luttons contre l’obsolescence programméee !!, LA COCOTTE SOLIDAIRE, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
LA COCOTTE SOLIDAIRE
Adresse
1 île de Versailles - Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
L'adhésion annuelle à l'association est indispensable et à prix libre. Pour les adhérents, n'oubliez pas votre carte.

Luttons contre l’obsolescence programméee !! Samedi 12 septembre, 09h30 LA COCOTTE SOLIDAIRE Loire-Atlantique

L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre.

Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:30:00+02:00 – 2026-09-12T11:30:00+02:00

La prochaine session aura lieu à LA COCOTTE SOLIDAIRE
le SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2026 de 9 h 30 à 11 h 30.
1 île de Versailles – 44000 Nantes
Téléphone : 07.83.60.10.53
Les réparations concernent principalement : petit électroménager, couture, informatique (NOUVEAU : installation de Linux sur d’anciens ordinateurs) , vélo, petite menuiserie…
L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre. Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.
ATTENTION : Pour éviter une attente trop longue, un seul objet par personne sera examiné en cas d’affluence.
N’oubliez pas, les transports en commun sont gratuits le weekend arrêt de tram L2 Motte Rouge à côté

LA COCOTTE SOLIDAIRE 1 île de Versailles – Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « repaircafe.nanteserdre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.repaircafenanteserdre.fr/ »}]
Une seule question : mon objet est-il réparable ?

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