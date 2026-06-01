Luttons contre l’obsolescence programméee !!, LA COCOTTE SOLIDAIRE, Nantes
Luttons contre l’obsolescence programméee !!, LA COCOTTE SOLIDAIRE, Nantes samedi 6 juin 2026.
Luttons contre l’obsolescence programméee !! Samedi 6 juin, 09h30 LA COCOTTE SOLIDAIRE Loire-Atlantique
L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre.
Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
La prochaine session aura lieu à LA COCOTTE SOLIDAIRE
le SAMEDI 6 JUIN 2026 de 9 h 30 à 11 h 30.
1 île de Versailles – 44000 Nantes
Téléphone : 07.83.60.10.53
Les réparations concernent principalement : petit électroménager, couture, informatique (NOUVEAU : installation de Linux sur d’anciens ordinateurs) , vélo, petite menuiserie…
L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre. Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.
ATTENTION : Pour éviter une attente trop longue, un seul objet par personne sera examiné en cas d’affluence.
N’oubliez pas, les transports en commun sont gratuits le weekend arrêt de tram L2 Motte Rouge à côté
LA COCOTTE SOLIDAIRE 1 île de Versailles – Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « repaircafe.nanteserdre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.repaircafenanteserdre.fr/ »}]
Une seule question : mon objet est-il réparable ?
REPAIR CAFE NANTES ERDRE
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