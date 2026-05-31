Luttons contre l’obsolescence programméee !!, MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE, Nantes
Luttons contre l’obsolescence programméee !!, MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE, Nantes samedi 27 juin 2026.
Luttons contre l’obsolescence programméee !! Samedi 27 juin, 09h30 MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE Loire-Atlantique
L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre.
Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
La prochaine session aura lieu à LA LOCOMOTIVE
le SAMEDI 27 JUIN 2026 de 9 h 30 à 12 h 00.
109 av. de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes
Téléphone : 07.83.60.10.53
Les réparations concernent principalement : petit électroménager, couture, informatique (NOUVEAU : installation de Linux sur d’anciens ordinateurs) , vélo, petite menuiserie…
L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre. Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.
ATTENTION : Pour éviter une attente trop longue, un seul objet par personne sera examiné en cas d’affluence.
N’oubliez pas, les transports en commun sont gratuits le weekend Tramway ligne 1 – arrêt Halvêque
MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE 109 av. de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « repaircafe.nanteserdre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.repaircafenanteserdre.fr/ »}]
Une seule question : mon objet est-il réparable ?
REPAIR CAFE NANTES ERDRE
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