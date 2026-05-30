LUX Tour – BPM – Biennale de la Photographie de Mulhouse, BPM – Biennale de la Photographie de Mulhouse, Mulhouse

Informations pratiques

LUX Tour – BPM – Biennale de la Photographie de Mulhouse 15 et 16 mai 2027 BPM – Biennale de la Photographie de Mulhouse Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-15T10:00:00+02:00 – 2027-05-15T18:00:00+02:00

Fin : 2027-05-16T10:00:00+02:00 – 2027-05-16T18:00:00+02:00

LUX Tour

A l’origine du coeur, pulsation photographique.

Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.

La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.

La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.

BPM – Biennale de la Photographie de Mulhouse Mulhouse Mulhouse Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

LUX Tour

©Studio Dahan – Réseau LUX