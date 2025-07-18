LUX Tour – Les femmes s’exposent, Les femmes s’exposent, Houlgate
samedi 19 juin 2027 · Les femmes s'exposent · Houlgate
Informations pratiques
LUX Tour – Les femmes s’exposent 19 et 20 juin 2027 Les femmes s’exposent Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-19T10:00:00+02:00 – 2027-06-19T18:00:00+02:00
Fin : 2027-06-20T10:00:00+02:00 – 2027-06-20T18:00:00+02:00
LUX Tour
A l’origine du coeur, pulsation photographique.
Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.
La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.
La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.
Les femmes s’exposent Houlgate Houlgate 14510 Calvados Normandie
LUX Tour
©Studio Dahan – Réseau LUX
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