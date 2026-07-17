LUX Tour – Moulin Blanchard – Hors Les Murs, Moulin Blanchard – Hors Les Murs, Perche en Nocé
samedi 12 juin 2027 · Moulin Blanchard - Hors Les Murs · Perche en Nocé
Informations pratiques
LUX Tour – Moulin Blanchard – Hors Les Murs 12 et 13 juin 2027 Moulin Blanchard – Hors Les Murs Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-12T10:00:00+02:00 – 2027-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2027-06-13T10:00:00+02:00 – 2027-06-13T18:00:00+02:00
LUX Tour
A l’origine du coeur, pulsation photographique.
Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.
La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.
La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.
Moulin Blanchard – Hors Les Murs Perche en Nocé Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
LUX Tour
©Studio Dahan – Réseau LUX
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