Luxe, calme et volupté… Montargis
Luxe, calme et volupté… Montargis dimanche 12 juillet 2026.
Montargis
Luxe, calme et volupté…
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Luxe, calme et volupté…
Suivez la médiatrice pour une visite sensible qui mêlera observation, méditation, dessin, voire écriture une flânerie dans les salles du musée ! Dès 12 ans. 2 .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
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English :
Luxury, tranquility, and pleasure%E9?
L’événement Luxe, calme et volupté… Montargis a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS
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