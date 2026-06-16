Montargis

Luxe, calme et volupté…

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Luxe, calme et volupté…

Suivez la médiatrice pour une visite sensible qui mêlera observation, méditation, dessin, voire écriture une flânerie dans les salles du musée ! Dès 12 ans. 2 .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr

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English :

Luxury, tranquility, and pleasure%E9?

L’événement Luxe, calme et volupté… Montargis a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS