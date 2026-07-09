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Lybro La Place Paris

vendredi 16 octobre 2026 · La Place · Paris

Lybro La Place Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
La Place
Adresse
10 passage de la Canopée
Ville
75001 Paris
Département
Paris

À 26 ans, Lybro est un rappeur originaire de Melun (77). Navigant avec agilité entre une drill sombre, trap new wave et shatta, Lybro se distingue par sa polyvalence. Porté par une voix ténébreuse et un sens inné de la punchline incisive, il a su bâtir un univers unique, à la fois brut et captivant.

Le 13 novembre 2024, Lybro investissait la Boule Noire pour sa première date solo parisienne.

Résultat ? Une salle complète, une fosse en feu et un show mémorable. Le rappeur de Melun a livré une performance électrique, mêlant l’intensité de sa drill sombre à une connexion fusionnelle avec son public. Une première scène parisienne validée avec brio, qui annonce la couleur pour la suite de sa tournée.

Retrouvez LYBRO en concert le 19 octobre à La Place !
Le vendredi 16 octobre 2026
de 19h30 à 23h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-10-17T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-16T19:30:00+02:00_2026-10-16T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée  75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/lybro


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