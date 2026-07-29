Informations pratiques

Saumur

Lycée des métiers & UFA Les Ardilliers

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Accueil et commentaire sur l’histoire des lieux et de la source par les élèves de la section Métiers de l’accueil du lycée des métiers & UFA Les Ardilliers.

Exposition de photographies Les Ardilliers à travers les années .

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 17h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Welcome and commentary on the history of the site and the spring by the students in the Hospitality Trades program at the Les Ardilliers Vocational High School & UFA.

L’événement Lycée des métiers & UFA Les Ardilliers Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME