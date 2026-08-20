Lycée Gabriel Faure – Visite libre de la partie historique et des extérieurs, Lycée Gabriel Faure, Tournon-sur-Rhône

Informations pratiques

Lycée Gabriel Faure – Visite libre de la partie historique et des extérieurs 19 et 20 septembre Lycée Gabriel Faure Ardèche

Accès à l’étage par escaliers uniquement. Aucune obligation de réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le lycée Gabriel Faure et son caractère insolite.

Vous pourrez décourvir le porche d’entrée Renaissance, le parc arboré, la galerie des Tapisseries réaménagée, la bibliothèque historique (collections de livres anciens, instruments pédagogiques…) ainsi que la salle des Actes contenant quelques belles œuvres d’art. Tout au long de votre visite, vous serrez guidés par des panneaux explicatifs et des exposition qui vous amèneront toutes les explications nécessaires pour profiter pleinement de ce lieu chargé d’histoire ainsi que des expositions et informations en lien avec les thèmes de cette année : Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer.

(L’accès aux salles reste soumis à autorisation et peut être modifié selon les circonstances.)

Lycée Gabriel Faure 1 place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes http://www.patrimoinelyceegfaure.fr [{« owner »: {« uid »: 69193104, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 30 », « bookingContact »: « jep@patrimoinelyceegfaure.fr », « venueId »: 151931, « description »: « Du00e9couvre le lycu00e9e sous un nouvel angle. Faites-le du00e9couvrir u00e0 vos proches et u00e0 des inconnus. Profitez du cadre. », « dates »: [{« quantity »: « 150 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}, {« quantity »: « 300 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 2}, {« quantity »: « 150 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789891200000, « id »: 3}, {« quantity »: « 300 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789905600000, « id »: 4}], « bookingEmail »: « jep@patrimoinelyceegfaure.fr », « category »: « VISITE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Porche d’entrée Renaissance, parc galerie des tapisseries (Aubusson et Flandres), bibliothèque historique (collections de livres anciens, instruments pédagogiques…), salle des Actes contenant quelques belles œuvres d’art, chapelle jésuite du XVIIIe siècle.

Venez découvrir le lycée Gabriel Faure et son caractère insolite.

©Sauvegarde du Patrimoine du lycée Gabriel Faure