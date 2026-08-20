Lycée Gabriel Faure – Visites guidées, Lycée Gabriel Faure, Tournon-sur-Rhône

Informations pratiques

Lycée Gabriel Faure – Visites guidées 19 et 20 septembre Lycée Gabriel Faure Ardèche

Visite limitée à 24 personnes (visite avec escaliers) – pré-réservation conseillée par mail à partir du 1er septembre – visites à 10h et 14h30 le samedi et le dimanche – Réalisé par les bénévoles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Venez découvrir le caractère insolite du Lycée Gabriel Faure lors de deux visites guidées. Seront commentés : le porche d’entrée Renaissance, la chapelle jésuite du XVIIIe siècle, le parc du lycée, la galerie des tapisseries, la salle des Actes et la bibliothèque historique du lycée Gabriel Faure.

La visite commence devant le porche Renaissance avant de faire un point sur la chapelle jésuite (1714). Ensuite, nous nous rendrons dans la cour d’honneur (cœur de la partie ancienne du lycée), puis en passant devant l’aile construite par les Oratoriens (1780) nous accéderons au parc qui, encore aujourd’hui, est un lieu privilégié pour les élèves.

Après être passés par l’escalier monumental utilisé depuis le XVIIIe siècle, nous arriverons au premier étage où nous découvrirons les nouveaux aménagements de la galerie des tapisseries, la salle des actes. Nous finirons par la somptueuse bibliothèque historique.

Visite limitée à 24 personnes (visite avec escaliers) – pré-réservation conseillée par mail à partir du 1er septembre (mail de confirmation).

Deux visites par jour : à 10h et à 14h30 le samedi et le dimanche – durée 2h env.

Lycée Gabriel Faure 1 place Stéphane Mallarmé, 07300 Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes http://www.patrimoinelyceegfaure.fr [{« owner »: {« uid »: 69193104, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « jep@patrimoinelyceegfaure.fr », « venueId »: 151931, « description »: « Apprendre le lycu00e9e diffu00e9remment », « dates »: [{« quantity »: « 8 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}, {« quantity »: « 8 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789821000000, « id »: 2}, {« quantity »: « 8 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789891200000, « id »: 3}, {« quantity »: « 8 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789907400000, « id »: 4}], « bookingEmail »: « jep@patrimoinelyceegfaure.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Porche d’entrée Renaissance, parc galerie des tapisseries (Aubusson et Flandres), bibliothèque historique (collections de livres anciens, instruments pédagogiques…), salle des Actes contenant quelques belles œuvres d’art, chapelle jésuite du XVIIIe siècle.

**Venez découvrir le caractère insolite du Lycée Gabriel Faure lors de deux visites guidées. Seront commentés : le porche d’entrée Renaissance, la chapelle jésuite du XVIIIe siècle, le parc du lycée,…

©Sauvegarde du Patrimoine du Lycée Gabriel Faure