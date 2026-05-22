LYLA MILORE – Mathilde Limal & Emmanuel Leroy, La Péniche Didascalie, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

LYLA MILORE – Mathilde Limal & Emmanuel Leroy Samedi 26 septembre, 20h30 La Péniche Didascalie Haute-Garonne

Tarif 13€ / Tarif réduit 10€ / Billets Pleins Feux TN acceptés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

Lyla Milore, c’est l’anagramme de Limal et Leroy.

Les chansons de Mathilde Limal invitent à un voyage onirique et poétique au cœur de la sensibilité, portées par une voix exceptionnelle.

L’univers d’Emmanuel Leroy est caractérisé par une voix et des textes puissants soutenus par un jeu de piano viscéral et tonique.

Lyla Milore, c’est la fusion du feu et de l’eau, la rencontre du sous-sol et du contre-ut !

Plus qu’un anagramme, LYLA MILORE est un bébé d’âmes, un mix de ce qu’ils sont, de ce qu’ils font et de ce qu’ils aiment. De compositions originales en reprises incontournables, c’est leur passion commune pour la chanson, la poésie, la musique, le chant, la scène et le partage des émotions, qui s’exprime le temps d’un concert en duo, comme d’un seul cœur… le petit cœur battant de LYLA MILORE qui vous fera vibrer.

Ecoutez une de leur chanson coécrite Ma chance en cliquant sur le lien suivant : MA CHANCE

La Péniche Didascalie Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie https://www.penichedidascalie.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.penichedidascalie.com/copie-de-agenda »}] [{« data »: {« author »: « Mathilde Limal », « cache_age »: 86400, « description »: « Ma chance…c’est vrai que j’en ai ! nCette chanson a u00e9tu00e9 u00e9crite en duo avec mon cher et tendre Emmanuel Leroy. Elle est nu00e9e au creux de nos cu0153urs, pour insuffler de la confiance u00e0 tous ceux qui en auraient besoin !nnMathilde Limal – Musique, voix, arrangement chu0153ur nEmmanuel Leroy – Texte et pianonMaria Zaharia – Alto nLes u00d6dacieux – chu0153ur nSon – Su00e9bastien Bu00e9du00e9 nImage – Arthur Penot n nMerci ud83eudd0d », « type »: « video », « title »: « Ma chance – CLIP OFFICIEL – Mathilde Limal & Emmanuel Leroy « , « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/2LuwWGntvmM/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=2LuwWGntvmM », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC1c53yYCB50uTFctbYzxi-A », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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CONCERT – Chansons et Poésie