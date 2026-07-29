LYLA MILORE MATHILDE LIMAL & EMMANUEL LEROY Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne
samedi 26 septembre 2026 · Rue Federico Garcia Lorca · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
LYLA MILORE MATHILDE LIMAL & EMMANUEL LEROY
Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
CONCERT Chansons et Poésie
Lyla Milore, c’est l’anagramme de Limal et Leroy.
Les chansons de Mathilde Limal invitent à un voyage onirique et poétique au cœur de la sensibilité, portées par une voix exceptionnelle.
L’univers d’Emmanuel Leroy est caractérisé par une voix et des textes puissants soutenus par un jeu de piano viscéral et tonique.
Lyla Milore, c’est la fusion du feu et de l’eau, la rencontre du sous-sol et du contre-ut !
Plus qu’un anagramme, **LYLA MILORE** est un bébé d’âmes, un mix de ce qu’ils sont, de ce qu’ils font et de ce qu’ils aiment. De compositions originales en reprises incontournables, c’est leur passion commune pour la chanson, la poésie, la musique, le chant, la scène et le partage des émotions, qui s’exprime le temps d’un concert en duo, comme d’un seul cœur… le petit cœur battant de LYLA MILORE qui vous fera vibrer.
Ecoutez une de leur chanson coécrite Ma chance en cliquant sur le lien suivant [MA CHANCE](https://www.youtube.com/watch?v=2LuwWGntvmM&list=RD2LuwWGntvmM&start_radio=1) 13 .
Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
CONCERT Songs and Poetry
L’événement LYLA MILORE MATHILDE LIMAL & EMMANUEL LEROY Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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