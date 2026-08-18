Lynda Lemay Joué-lès-Tours
mercredi 21 octobre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Lynda Lemay
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 65 – 65 – EUR
65
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21 20:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
An Evening with
Lynda LEMAY & Jean-Felix LALANNE
Autour de leurs Guitares
Une soirée aussi exceptionnelle qu’inattendue ! Lynda Lemay et Jean-Felix Lalanne s’unissent pour une tournée Guitare Voix capturant l’essence magique de leur alchimie avec ce nouvel album intitulé à fleurs de cordes
An Evening with
Lynda LEMAY & Jean-Felix LALANNE
Autour de leurs Guitares
Une soirée aussi exceptionnelle qu’inattendue ! Lynda Lemay et Jean-Felix Lalanne s’unissent pour une tournée Guitare Voix capturant l’essence magique de leur alchimie avec ce nouvel album intitulé à fleurs de cordes à paraitre le 30 janvier 2026.
Des chansons coups de poing, des anciennes et des nouvelles, qui scintillent dans leur écrin de cordes entremêlées, tantôt drôles, tantôt profondes, mais à chaque fois livrées dans une sincérité désarmante qui provoque un torrent d’émotion incontrôlable. 65 .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
An Evening with
Lynda LEMAY & Jean-Felix LALANNE
Accompanied by Their Guitars
An evening as exceptional as it is unexpected! Lynda Lemay and Jean-Felix Lalanne are joining forces for a “Guitar and Voice” tour that captures the magical essence of their chemistry with this new album titled “Fleurs de Cordes.”
L’événement Lynda Lemay Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-18 par ADT 37
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