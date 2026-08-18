Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Lynda Lemay

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 20:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

An Evening with

Lynda LEMAY & Jean-Felix LALANNE

Autour de leurs Guitares

Une soirée aussi exceptionnelle qu’inattendue ! Lynda Lemay et Jean-Felix Lalanne s’unissent pour une tournée Guitare Voix capturant l’essence magique de leur alchimie avec ce nouvel album intitulé à fleurs de cordes

An Evening with

Lynda LEMAY & Jean-Felix LALANNE

Autour de leurs Guitares

Une soirée aussi exceptionnelle qu’inattendue ! Lynda Lemay et Jean-Felix Lalanne s’unissent pour une tournée Guitare Voix capturant l’essence magique de leur alchimie avec ce nouvel album intitulé à fleurs de cordes à paraitre le 30 janvier 2026.

Des chansons coups de poing, des anciennes et des nouvelles, qui scintillent dans leur écrin de cordes entremêlées, tantôt drôles, tantôt profondes, mais à chaque fois livrées dans une sincérité désarmante qui provoque un torrent d’émotion incontrôlable. 65 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

An Evening with

Lynda LEMAY & Jean-Felix LALANNE

Accompanied by Their Guitars

An evening as exceptional as it is unexpected! Lynda Lemay and Jean-Felix Lalanne are joining forces for a “Guitar and Voice” tour that captures the magical essence of their chemistry with this new album titled “Fleurs de Cordes.”

L’événement Lynda Lemay Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-18 par ADT 37