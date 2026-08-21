Lynx IRL – UZU – Release Party, Maison folie de Wazemmes, Lille

Informations pratiques

Lynx IRL – UZU – Release Party Jeudi 15 octobre, 20h00 Maison folie de Wazemmes Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:00:00+02:00

Rappeuse de Lille influencée par les sonorités UK et les bandes sons des jeux-vidéos de son enfance, Lynx IRL se pose sur des instrus aux accords jazz mêlés à du BreakBeat, de la Jungle, de la Trap.

Naviguant dans les milieux Rave et Hip-Hop, elle en mélange les codes et délivre une musique hybride et alternative. Aussi têtue qu’indécise, c’est avec un ton espiègle qu’elle fait résonner son existence et son engagement dans ses morceaux.

En été 2025, elle sort “ZOOM” un EP 5 titres dans lequel Lynx IRL explore les contours flous du réel avec des lunettes un peu cassées, mais toujours bien calées sur le nez. Passionnée par la scène, elle y déploie son énergie afin de porter au mieux son message, et partager un morceau de vie avec son public.

Lynx IRL, c’est la curiosité d’une enfant, l’insolence d’une ado, et les angoisses d’une adulte.

Lynx IRL présente son nouvel EP dans le cadre du dispositif Release Party #2 porté par les lieux culturels pluridisciplinaires de la Ville de Lille

Tout public, à partir de 13 ans

Jeudi 15 octobre, 20 h

Tarif 5 / 3 €

Sur réservationmfwazemmes@mairie-lille.fr / 03 20 78 20 23

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Maison folie de Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mfwazemmes@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320782023 »}] [{« link »: « mailto:mfwazemmes@mairie-lille.fr »}]

Rappeuse de Lille influencée par les sonorités UK et les bandes sons des jeux-vidéos de son enfance, Lynx IRL présente son dernier EP à la maison Folie Wazemmes !

lynx irl