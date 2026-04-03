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LYU ZHIQUIAN, PIANO VILLA DOUCE Reims

LYU ZHIQUIAN, PIANO VILLA DOUCE Reims

LYU ZHIQUIAN, PIANO VILLA DOUCE Reims dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : VILLA DOUCE

Adresse : 9, boulevard de la paix

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-07-05

Fin : 2026-07-05

Heure de début : 16:00

LYU ZHIQUIAN, PIANO Début : 2026-07-05 à 16:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

VILLA DOUCE 9, boulevard de la paix 51100 Reims 51

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