Ma Belle Cousine Bussy et Madame de Sévigné L’Electron Libre Nyons
Ma Belle Cousine Bussy et Madame de Sévigné L’Electron Libre Nyons dimanche 14 juin 2026.
Nyons
Ma Belle Cousine Bussy et Madame de Sévigné
L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Compagnie Cie Drômoise de la Cigale
Équipe artistique Marie de Sévigné: Pascale Garçon, Bussy: Bruno Vatan, instrumentiste: Delfine Ragonot
Metteur en scène Françoise Aufauvre
Auteur Barbara Lecompte
Durée 1h30
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L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com
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English :
Company: Cie Drômoise de la Cigale
Artistic team: Marie de Sévigné: Pascale Garçon, Bussy: Bruno Vatan, instrumentalist: Delfine Ragonot
Director: Françoise Aufauvre
Author: Barbara Lecompte
Running time: 1h30
L’événement Ma Belle Cousine Bussy et Madame de Sévigné Nyons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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