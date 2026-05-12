Ma Belle Cousine Bussy et Madame de Sévigné L’Electron Libre Nyons

Nyons

Ma Belle Cousine Bussy et Madame de Sévigné

L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Compagnie Cie Drômoise de la Cigale

Équipe artistique Marie de Sévigné: Pascale Garçon, Bussy: Bruno Vatan, instrumentiste: Delfine Ragonot

Metteur en scène Françoise Aufauvre

Auteur Barbara Lecompte

Durée 1h30

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L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50 electron.nyons@gmail.com

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English :

Company: Cie Drômoise de la Cigale

Artistic team: Marie de Sévigné: Pascale Garçon, Bussy: Bruno Vatan, instrumentalist: Delfine Ragonot

Director: Françoise Aufauvre

Author: Barbara Lecompte

Running time: 1h30

L’événement Ma Belle Cousine Bussy et Madame de Sévigné Nyons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale