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Ma Belle Cousine Bussy et Madame de Sévigné L’Electron Libre Nyons

Ma Belle Cousine Bussy et Madame de Sévigné L’Electron Libre Nyons dimanche 14 juin 2026.

Lieu : L'Electron Libre

Adresse : 70 allée Edouard Farnier

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 8 8 8

Nyons

Ma Belle Cousine Bussy et Madame de Sévigné

L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Compagnie Cie Drômoise de la Cigale
Équipe artistique Marie de Sévigné: Pascale Garçon, Bussy: Bruno Vatan, instrumentiste: Delfine Ragonot
Metteur en scène Françoise Aufauvre
Auteur Barbara Lecompte
Durée 1h30
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L’Electron Libre 70 allée Edouard Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 22 56 50  electron.nyons@gmail.com

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English :

Company: Cie Drômoise de la Cigale
Artistic team: Marie de Sévigné: Pascale Garçon, Bussy: Bruno Vatan, instrumentalist: Delfine Ragonot
Director: Françoise Aufauvre
Author: Barbara Lecompte
Running time: 1h30

L’événement Ma Belle Cousine Bussy et Madame de Sévigné Nyons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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