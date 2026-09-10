[M&A] Carte Blanche Heure Exquise !, Cinéma L’Univers, Lille
mercredi 7 octobre 2026 · Cinéma L'Univers · Lille
Informations pratiques
[M&A] Carte Blanche Heure Exquise ! Mercredi 7 octobre, 20h00 Cinéma L’Univers Nord
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T22:30:00+02:00
Cet événement est organisé dans le cadre du temps fort Muzzix & Associés, qui a lieu en métropole lilloise du 18 septembre au 22 octobre 2026.
Carte Blanche Heure Exquise !
Réputée pour son fonds d‘art vidéo exceptionnel, s‘étendant des classiques de l‘avant-garde américaine aux pionniers français, en passant par les créations des années 80, Heure Exquise ! enrichit toujours son catalogue d’œuvres contemporaines. Au programme de cette soirée : les pionniers de l’art video.
Programmation en cours !
Cinéma L’Univers 16 rue Georges Danton, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f582b640-6d5f-4617-a646-39e7a8cc2c66 [{« type »: « email », « value »: « resa@muzzix.info »}, {« type »: « link », « value »: « https://muzzix.info/M-A-Carte-Blanche-Heure-Exquise-2469 »}]
Art Video
DR
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