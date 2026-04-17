Le Mans

Ma cour est devenue jardin

2 Place Raymond Adelet Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Ma cour est devenue jardin

14h et 15h Ecole Jean Mermoz

Visite de la cour et présentation du projet de rénovation et des différents espaces verger et vignes pédagogiques, espace classe dehors… Dans le cadre du mois de la nature en ville. .

2 Place Raymond Adelet Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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L’événement Ma cour est devenue jardin Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72