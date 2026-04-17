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Ma cour est devenue jardin Le Mans

Ma cour est devenue jardin Le Mans mercredi 13 mai 2026.

Adresse : 2 Place Raymond Adelet

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Mans

Ma cour est devenue jardin

2 Place Raymond Adelet Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Ma cour est devenue jardin
14h et 15h Ecole Jean Mermoz
Visite de la cour et présentation du projet de rénovation et des différents espaces verger et vignes pédagogiques, espace classe dehors… Dans le cadre du mois de la nature en ville.   .

2 Place Raymond Adelet Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40  lafabrique@lemans.fr

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English :

L’événement Ma cour est devenue jardin Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72

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