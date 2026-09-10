[M&A] Greg Malcolm (NZ), La malterie, Lille

Informations pratiques

[M&A] Greg Malcolm (NZ) Dimanche 4 octobre, 15h30 La malterie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T15:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T15:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Ce concert est organisé dans le cadre du temps fort Muzzix & Associés, qui a lieu en métropole lilloise du 18 septembre au 22 octobre 2026.

Greg Malcolm (NZ)

Un orchestre à lui seul

Figure incontournable de la scène expérimentale néo-zélandaise, Greg Malcolm développe depuis plus de trente ans un langage singulier qui repousse les frontières de la guitare acoustique. Salué par The Wire, DownBeat ou White Fungus comme l’un des musiciens les plus inventifs de sa génération, il construit un univers où mélodie, bruit, improvisation et poésie sonore se rencontrent dans un équilibre toujours surprenant.

Sur scène, Greg Malcolm devient un véritable homme-orchestre. Jouant simultanément plusieurs guitares avec les mains et les pieds, il enrichit son instrument d’objets sonores – cloches, ressorts, gongs, élastiques ou autres dispositifs – pour faire naître une musique d’une étonnante richesse de timbres. Nourrie autant par les musiques populaires que par les univers de Steve Lacy, Eric Dolphy ou des pratiques improvisées contemporaines, sa musique se déploie dans un imaginaire profondément personnel, où l’humour, le surréalisme et l’inattendu côtoient une écriture mélodique d’une grande finesse.

À l’occasion de cette tournée européenne, Greg Malcolm présente notamment les développements de Just Like Jim, un projet intimement lié à une guitare Hofner des années 1950 ayant appartenu à son grand-père. Entre récit personnel, techniques instrumentales étendues et évocation des musiques klezmer et rebetiko, il y explore les thèmes de la mémoire, du temps, de la transmission et du rôle de l’artiste. Chaque concert devient ainsi une expérience d’écoute immersive, où virtuosité, invention sonore et narration se mêlent dans une forme aussi libre qu’hypnotique.

La malterie 250 bis Boulevard Victor Hugo 59000 Lille Lille 59024 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://muzzix.info/M-A-Greg-Malcolm-NZ-2465 »}]

Un orchestre à lui seul

Beata Szparagowska