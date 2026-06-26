Ma Joie Chante fête ses 80 ans Gisors samedi 27 juin 2026.

Gisors

Ma Joie Chante fête ses 80 ans

3 Place des Libertés Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert rétrospectif avec chansons françaises, extraits d’œuvres de musique classique et sacrée.

Avec le groupe musical Les Arabesques, Julie Galdeano et Christine Després. .

3 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie-gisors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ma Joie Chante fête ses 80 ans

L’événement Ma Joie Chante fête ses 80 ans Gisors a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme