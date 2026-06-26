Ma Joie Chante fête ses 80 ans Gisors
Ma Joie Chante fête ses 80 ans Gisors samedi 27 juin 2026.
Gisors
Ma Joie Chante fête ses 80 ans
3 Place des Libertés Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert rétrospectif avec chansons françaises, extraits d’œuvres de musique classique et sacrée.
Avec le groupe musical Les Arabesques, Julie Galdeano et Christine Després. .
3 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie-gisors.fr
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English : Ma Joie Chante fête ses 80 ans
L’événement Ma Joie Chante fête ses 80 ans Gisors a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme
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