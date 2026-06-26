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Ma Joie Chante fête ses 80 ans Gisors

Ma Joie Chante fête ses 80 ans Gisors samedi 27 juin 2026.

Adresse : 3 Place des Libertés

Ville : 27140 Gisors

Département : Eure

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Gisors

Ma Joie Chante fête ses 80 ans

3 Place des Libertés Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concert rétrospectif avec chansons françaises, extraits d’œuvres de musique classique et sacrée.
Avec le groupe musical Les Arabesques, Julie Galdeano et Christine Després.   .

3 Place des Libertés Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46  ecoledemusique@mairie-gisors.fr

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English : Ma Joie Chante fête ses 80 ans

L’événement Ma Joie Chante fête ses 80 ans Gisors a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme

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