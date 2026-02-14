Ma Petite Planète Verte, Les Lumières, Nanterre

Ma Petite Planète Verte Samedi 14 mars, 11h00 Les Lumières Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T11:00:00+01:00 – 2026-03-14T14:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T11:00:00+01:00 – 2026-03-14T14:00:00+01:00

Un petit cinéma pour de grandes émotions

Les Lumières 49, rue Maurice-Thorez, Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.leslumieres-nanterre.fr/films/241537-ma-petite-planete-verte/ »}]

Mon petit cinéma Les Lumières Ma Petite Planète Verte