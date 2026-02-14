Ma Petite Planète Verte, Les Lumières, Nanterre

Ma Petite Planète Verte Les Lumières Nanterre

Ma Petite Planète Verte, Les Lumières, Nanterre samedi 14 mars 2026.

Ma Petite Planète Verte Samedi 14 mars, 11h00 Les Lumières Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T11:00:00+01:00 – 2026-03-14T14:00:00+01:00
Fin : 2026-03-14T11:00:00+01:00 – 2026-03-14T14:00:00+01:00

Un petit cinéma pour de grandes émotions

Les Lumières 49, rue Maurice-Thorez, Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.leslumieres-nanterre.fr/films/241537-ma-petite-planete-verte/ »}]
Mon petit cinéma Les Lumières Ma Petite Planète Verte