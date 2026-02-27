Ma première conférence C’est nouveau ! Comment réagit mon cerveau ? Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Ma première conférence C’est nouveau ! Comment réagit mon cerveau ?

Dans le cadre de la Semaine du Cerveau, et en partenariat avec Universcience, la Micro-Folie a mis à votre disposition le replay de deux conférences thématiques sur le cerveau . Ces contenus sont adaptés à différents publics celle-ci est une session pour les jeunes esprits (dès 6 ans) , intitulée Ma première conférence. Notre cerveau a des ressources incroyables mais également des limites. C’est grâce à ces dernières qu’il est capable de s’adapter à des environnements nouveaux, à des changements. Faire face à la nouveauté, ce n’est pas toujours facile comment fait notre cerveau ?

Valentin Wyart, chercheur en neurosciences cognitives, ENS Ulm Durée 56 min 6/8 ans .

