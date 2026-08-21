Ma vie de valise, Bibliothèque Le Thillot, Le Thillot
mercredi 4 novembre 2026 · Bibliothèque Le Thillot · Le Thillot
Informations pratiques
Ma vie de valise Mercredi 4 novembre, 18h00 Bibliothèque Le Thillot Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T18:00:00+01:00 – 2026-11-04T18:40:00+01:00
Fin : 2026-11-04T18:00:00+01:00 – 2026-11-04T18:40:00+01:00
Ma vie de valise retrace les parcours migratoires des vosgiens et vosgiennes. Ce spectacle comprend 3 mises en scène de valises : une valise d’Italie, une valise de guerre (sur sol français, mais avec son lot de déplacements) et une valise d’Algérie.
Les mises en scène dans des valises ont été créées à partir de récits de vie récoltés auprès de résidents d’EHPAD (ou grâce à leurs enfants ou proches), qui ont transmis leurs histoires. Ils racontent comment ils.elles sont arrivé.e.s dans les Vosges, parfois par les déplacements induits par la guerre.
Bibliothèque Le Thillot Le Thillot Le Thillot 88160 Vosges Grand Est
Théâtre d’objets
Crédit photo : Cie Aboudbras
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