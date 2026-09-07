Ma vie en Vian : rencontre-dédicace avec Nicole Bertolt, Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray, Ville-d’Avray

Informations pratiques

Ma vie en Vian : rencontre-dédicace avec Nicole Bertolt Samedi 19 septembre, 16h30 Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rencontre avec Nicolas Bertolt, mandataire de l’oeuvre de Boris Vian et directrice du patrimoine, autrice de « Ma vie en Vian ». À l’occasion des 80 ans de la publication de « L’Écume des Jours », « Ma vie en Vian » se révèle comme un récit bouleversant de transmission et de fidélité. C’est l’histoire d’une femme qui a choisi sa famille en donnant sa vie entière à un auteur devenu bien plus qu’un écrivain : « un compagnon de route, un veilleur fraternel ».

Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray Place Charles de Gaulle 92410 Ville d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147503541 https://mediatheque.villedavray.fr/ Médiathèque municipale (Commune de Ville d’Avray)

Conférence « Ma vie en Vian »

©Nicole Bertolt