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Ma vie en Vian : rencontre-dédicace avec Nicole Bertolt, Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray, Ville-d’Avray

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Boris Vian de Ville d'Avray · Ville-d'Avray

Ma vie en Vian : rencontre-dédicace avec Nicole Bertolt, Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray, Ville-d’Avray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Boris Vian de Ville d'Avray
Adresse
Place Charles de Gaulle 92410 Ville d'Avray
Ville
92410 Ville-d'Avray
Département
Hauts-de-Seine

Ma vie en Vian : rencontre-dédicace avec Nicole Bertolt Samedi 19 septembre, 16h30 Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rencontre avec Nicolas Bertolt, mandataire de l’oeuvre de Boris Vian et directrice du patrimoine, autrice de « Ma vie en Vian ». À l’occasion des 80 ans de la publication de « L’Écume des Jours », « Ma vie en Vian » se révèle comme un récit bouleversant de transmission et de fidélité. C’est l’histoire d’une femme qui a choisi sa famille en donnant sa vie entière à un auteur devenu bien plus qu’un écrivain : « un compagnon de route, un veilleur fraternel ».

Médiathèque Boris Vian de Ville d’Avray Place Charles de Gaulle 92410 Ville d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147503541 https://mediatheque.villedavray.fr/ Médiathèque municipale (Commune de Ville d’Avray)
Conférence « Ma vie en Vian »

©Nicole Bertolt

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