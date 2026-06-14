MA14 base de loisirs estivale : Ateliers créatifs, Arts japonais Sashiko Centre Sportif Jules Noël PARIS lundi 6 juillet 2026.

Atelier pour enfants-parents dans le cadre de la Base de Loisirs estivale, organisé par la Mairie du 14e

Le Sashiko est une broderie traditionnelle japonaise inspirée de la récupération de textiles usagés.

Dans cet atelier, les enfants pourront réaliser une petite création en Sashiko avec un motif traditionnel japonais « La Grande Vague d’Hokusai / Seigaiha ».

Date : lundi 6 juillet 2026 de 16h à 20h

Lieu : village sportif Jules Noël, 3 Av. Maurice d’Ocagne, Paris 14e

Enfants accompagnés à partir de 9 ans et adolescents

*Gratuit sans réservation, 20 enfants max/ jour

L’association culturelle franco-japonaise Talachiné propose un atelier « Arts japonais Sashiko » destiné aux enfants dans le 14e arrondissement !

Le lundi 06 juillet 2026

de 16h00 à 20h00

gratuit

*Gratuit, sans réservation, places limités, 20 personnes au maximum / jour.

Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T16:00:00+02:00_2026-07-06T20:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

https://associationtalachine.jimdofree.com/ https://www.facebook.com/associationtalachine/ https://www.facebook.com/associationtalachine/



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