MA14 base de loisirs estivale : Ateliers créatifs, Arts japonais Sashiko Centre Sportif Jules Noël PARIS
MA14 base de loisirs estivale : Ateliers créatifs, Arts japonais Sashiko Centre Sportif Jules Noël PARIS lundi 6 juillet 2026.
Atelier pour enfants-parents dans le cadre de la Base de Loisirs estivale, organisé par la Mairie du 14e
Le Sashiko est une broderie traditionnelle japonaise inspirée de la récupération de textiles usagés.
Dans cet atelier, les enfants pourront réaliser une petite création en Sashiko avec un motif traditionnel japonais « La Grande Vague d’Hokusai / Seigaiha ».
Date : lundi 6 juillet 2026 de 16h à 20h
Lieu : village sportif Jules Noël, 3 Av. Maurice d’Ocagne, Paris 14e
Enfants accompagnés à partir de 9 ans et adolescents
*Gratuit sans réservation, 20 enfants max/ jour
L’association culturelle franco-japonaise Talachiné propose un atelier « Arts japonais Sashiko » destiné aux enfants dans le 14e arrondissement !
Le lundi 06 juillet 2026
de 16h00 à 20h00
gratuit
*Gratuit, sans réservation, places limités, 20 personnes au maximum / jour.
Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T16:00:00+02:00_2026-07-06T20:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS
https://associationtalachine.jimdofree.com/ https://www.facebook.com/associationtalachine/ https://www.facebook.com/associationtalachine/
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