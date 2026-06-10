Sessions de réalité virtuelle Parents VS Enfant Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS
Sessions de réalité virtuelle Parents VS Enfant Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 6 juillet 2026.
Plonge dans un univers incroyable grâce à un atelier de réalité virtuelle Parents VS Enfant ! Équipés de casques VR, parents et enfants s’affrontent ou collaborent pour explorer des mondes imaginaires, relever des défis et vivre des aventures immersives comme s’ils y étaient vraiment.
Ludique, interactif et plein de complicité, cet atelier est l’occasion idéale de partager un moment fun en famille, de découvrir ensemble les nouvelles technologies et de relever des challenges dans une ambiance conviviale. Une activité originale et futuriste à tester absolument au Centre Paris Anim’ Rébeval à partir de 10 ans pour les enfants.
Plongez dans un univers immersif grâce à la réalité virtuelle !
Le mercredi 22 juillet 2026
de 16h00 à 17h30
Le mercredi 22 juillet 2026
de 14h00 à 15h30
Le lundi 20 juillet 2026
de 16h00 à 17h30
Le lundi 20 juillet 2026
de 14h00 à 15h30
Le lundi 06 juillet 2026
de 16h30 à 18h00
Le mardi 07 juillet 2026
de 16h30 à 18h00
gratuit
Sur inscription auprès de l’accueil du Centre Paris Anim’ Rébeval.
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T19:30:00+02:00
fin : 2026-07-22T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T16:30:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T16:30:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-20T14:00:00+02:00_2026-07-20T15:30:00+02:00;2026-07-20T16:00:00+02:00_2026-07-20T17:30:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T15:30:00+02:00;2026-07-22T16:00:00+02:00_2026-07-22T17:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/ +33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval
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