Stage vacances d’été – Cirque parent/enfant au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
Stage vacances d’été – Cirque parent/enfant au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris lundi 6 juillet 2026.
Le centre
Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de cirque parent/enfant ! Partagez une activité conviviale avec votre enfant pendant les vacances d’été.
Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages de cirque parent/enfant pendant les vacances d’été !
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 16h30 à 17h30
payant
13,5 euros pour toute la durée du stage.
Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.
Public enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T19:30:00+02:00
fin : 2026-07-10T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T16:30:00+02:00_2026-07-06T17:30:00+02:00;2026-07-07T16:30:00+02:00_2026-07-07T17:30:00+02:00;2026-07-08T16:30:00+02:00_2026-07-08T17:30:00+02:00;2026-07-09T16:30:00+02:00_2026-07-09T17:30:00+02:00;2026-07-10T16:30:00+02:00_2026-07-10T17:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
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