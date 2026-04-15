Paris Sportives : activités self-defense et jujitsu par COMITE PARIS JUDO JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES TEP Verdun / Valmy Paris
Paris Sportives : activités self-defense et jujitsu par COMITE PARIS JUDO JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES TEP Verdun / Valmy Paris lundi 6 juillet 2026.
Activités self-defense et jujitsu par COMITE PARIS JUDO JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
|Jour
|horaires
|dates
|lieu
|Du lundi au vendredi
|17h45-19h45
|du 6 au 10 juillet 2026
|TEP Verdun/Valmy
18, rue de Verdun, 75010 Paris
Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 17h45 à 19h45
gratuit
Inscriptions auprès de :
emmanuelleollier@yahoo.fr
+33642598502
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T20:45:00+02:00
fin : 2026-07-10T22:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T17:45:00+02:00_2026-07-06T19:45:00+02:00;2026-07-07T17:45:00+02:00_2026-07-07T19:45:00+02:00;2026-07-08T17:45:00+02:00_2026-07-08T19:45:00+02:00;2026-07-09T17:45:00+02:00_2026-07-09T19:45:00+02:00;2026-07-10T17:45:00+02:00_2026-07-10T19:45:00+02:00
TEP Verdun / Valmy 18 rue de Verdun 75010 Paris
+33642598502 emmanuelleollier@yahoo.fr
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