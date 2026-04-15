Paris Sportives : activités self-defense et jujitsu par COMITE PARIS JUDO JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES TEP Verdun / Valmy Paris

Activités self-defense et jujitsu par COMITE PARIS JUDO JUJITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

Jour horaires dates lieu Du lundi au vendredi 17h45-19h45 du 6 au 10 juillet 2026 TEP Verdun/Valmy

18, rue de Verdun, 75010 Paris

Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 17h45 à 19h45

gratuit

Inscriptions auprès de :

emmanuelleollier@yahoo.fr

+33642598502

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T20:45:00+02:00

fin : 2026-07-10T22:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T17:45:00+02:00_2026-07-06T19:45:00+02:00;2026-07-07T17:45:00+02:00_2026-07-07T19:45:00+02:00;2026-07-08T17:45:00+02:00_2026-07-08T19:45:00+02:00;2026-07-09T17:45:00+02:00_2026-07-09T19:45:00+02:00;2026-07-10T17:45:00+02:00_2026-07-10T19:45:00+02:00

TEP Verdun / Valmy 18 rue de Verdun 75010 Paris

+33642598502 emmanuelleollier@yahoo.fr



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