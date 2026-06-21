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Boxe adaptée MA14 Base de Loisirs estivale Centre sportif Jules Noel Paris

Boxe adaptée MA14 Base de Loisirs estivale Centre sportif Jules Noel Paris

Boxe adaptée MA14 Base de Loisirs estivale Centre sportif Jules Noel Paris lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Centre sportif Jules Noel

Adresse : 3 Av. Maurice d'Ocagne, 75014 Paris

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Atelier de boxe adaptée encadré par un.e enseignant.e en Activité Physique Adaptée (APA) salarié.e chez MooveToi, structure spécialisée dans l’Activité Physique Adaptée ludique.

Atelier de boxe adaptée encadré par un.e enseignant.e en Activité Physique Adaptée (APA) salarié.e chez MooveToi, structure spécialisée dans l’Activité Physique Adaptée ludique.
Du lundi 06 juillet 2026 au lundi 10 août 2026 :
lundi
de 17h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-10T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T17:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-13T17:00:00+02:00_2026-07-13T18:00:00+02:00;2026-07-20T17:00:00+02:00_2026-07-20T18:00:00+02:00;2026-07-27T17:00:00+02:00_2026-07-27T18:00:00+02:00;2026-08-03T17:00:00+02:00_2026-08-03T18:00:00+02:00;2026-08-10T17:00:00+02:00_2026-08-10T18:00:00+02:00

Centre sportif Jules Noel 3 Av. Maurice d’Ocagne, 75014 Paris  75014 Paris
sterenn@moovetoi.fr


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