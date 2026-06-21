Boxe adaptée MA14 Base de Loisirs estivale Centre sportif Jules Noel Paris

Atelier de boxe adaptée encadré par un.e enseignant.e en Activité Physique Adaptée (APA) salarié.e chez MooveToi, structure spécialisée dans l’Activité Physique Adaptée ludique.

Atelier de boxe adaptée encadré par un.e enseignant.e en Activité Physique Adaptée (APA) salarié.e chez MooveToi, structure spécialisée dans l’Activité Physique Adaptée ludique.

Du lundi 06 juillet 2026 au lundi 10 août 2026 :

lundi

de 17h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T20:00:00+02:00

fin : 2026-08-10T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T17:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-13T17:00:00+02:00_2026-07-13T18:00:00+02:00;2026-07-20T17:00:00+02:00_2026-07-20T18:00:00+02:00;2026-07-27T17:00:00+02:00_2026-07-27T18:00:00+02:00;2026-08-03T17:00:00+02:00_2026-08-03T18:00:00+02:00;2026-08-10T17:00:00+02:00_2026-08-10T18:00:00+02:00

Centre sportif Jules Noel 3 Av. Maurice d’Ocagne, 75014 Paris 75014 Paris

sterenn@moovetoi.fr



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