Boxe adaptée MA14 Base de Loisirs estivale Centre sportif Jules Noel Paris
Boxe adaptée MA14 Base de Loisirs estivale Centre sportif Jules Noel Paris lundi 6 juillet 2026.
Atelier de boxe adaptée encadré par un.e enseignant.e en Activité Physique Adaptée (APA) salarié.e chez MooveToi, structure spécialisée dans l’Activité Physique Adaptée ludique.
Atelier de boxe adaptée encadré par un.e enseignant.e en Activité Physique Adaptée (APA) salarié.e chez MooveToi, structure spécialisée dans l’Activité Physique Adaptée ludique.
Du lundi 06 juillet 2026 au lundi 10 août 2026 :
lundi
de 17h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-10T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T17:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-13T17:00:00+02:00_2026-07-13T18:00:00+02:00;2026-07-20T17:00:00+02:00_2026-07-20T18:00:00+02:00;2026-07-27T17:00:00+02:00_2026-07-27T18:00:00+02:00;2026-08-03T17:00:00+02:00_2026-08-03T18:00:00+02:00;2026-08-10T17:00:00+02:00_2026-08-10T18:00:00+02:00
Centre sportif Jules Noel 3 Av. Maurice d’Ocagne, 75014 Paris 75014 Paris
sterenn@moovetoi.fr
Afficher la carte du lieu Centre sportif Jules Noel et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- METROPOLIS VIBRATION en live session, MEZ BEER, Paris 21 juin 2026
- Jam In Case We Disappear, Kiosque du Jardin de Marianne, Paris 21 juin 2026
- Enchantez-vous en chansigne MPAA/La Canopée Paris 21 juin 2026
- Fête de la Musique : orgue, piano et choeurs ! Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler Paris 21 juin 2026
- Fête de la Musique Henri Selmer Paris Paris 21 juin 2026