Stage vacances d’été – Porté au tissu aérien adultes au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour un stage de duo et porté au tissu aérien ! Venez apprendre ou renforcer votre savoir-faire à deux au tissu pendant les vacances d’été !

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose un stage de porté au tissu aérien pendant les vacances d’été !

Du lundi 06 juillet 2026 au mercredi 08 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 18h00 à 20h00

payant

16,20 euros pour toute la

durée du stage et pour les moins de 26 ans.

Pour les plus de 26 ans, le prix dépend de votre quotient

familial.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T18:00:00+02:00_2026-07-06T20:00:00+02:00;2026-07-07T18:00:00+02:00_2026-07-07T20:00:00+02:00;2026-07-08T18:00:00+02:00_2026-07-08T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/



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