Maaar L’Auditorium Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 20:00 – 21:30

Gratuit : non De 8€ à 18€

Détournant les canons du trio féminin, les timbres s’ajustent sur le fil pour tisser en plusieurs langues, sur plusieurs rythmes, une étrange matière sonore. Si ce ne sont pas les voix, ce sont les pieds et les mains qui martèlent, pour nous ancrer en terre et cheviller l’âme au corps. Le rythme est partout, porté par l’accordéon et tout un arsenal de percussions surgies d’ailleurs. Un répertoire nourri des vies de chacune, une invocation aux puissances élémentaires, à la nature, la danse et la fête !

L’Auditorium Rezé 44400



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