AGENDA · Rezé99vues
Maaar L’Auditorium Rezé
jeudi 19 novembre 2026 · L'Auditorium · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 20:00 – 21:30
Gratuit : non De 8€ à 18€
Détournant les canons du trio féminin, les timbres s’ajustent sur le fil pour tisser en plusieurs langues, sur plusieurs rythmes, une étrange matière sonore. Si ce ne sont pas les voix, ce sont les pieds et les mains qui martèlent, pour nous ancrer en terre et cheviller l’âme au corps. Le rythme est partout, porté par l’accordéon et tout un arsenal de percussions surgies d’ailleurs. Un répertoire nourri des vies de chacune, une invocation aux puissances élémentaires, à la nature, la danse et la fête !
L’Auditorium Rezé 44400
Afficher la carte du lieu L’Auditorium et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)
- A venir : Exposition Maternités : archéologie de la figure maternelle Chronographe (Le) Rezé 21 juillet 2026
- Dans la peau d’un bâtisseur romain Chronographe (Le) Rezé 23 juillet 2026
- Visite guidée du site archéologique Chronographe (Le) Rezé 26 juillet 2026
- SHUTDOWN + INSURGENT + FRONTSTAB Cold Crash – Brasserie nautile Rezé 31 juillet 2026
- Jeu de piste Chronographe (Le) Rezé 4 août 2026