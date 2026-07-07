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Maaar L’Auditorium Rezé

jeudi 19 novembre 2026 · L'Auditorium · Rezé

Maaar L’Auditorium Rezé

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
L'Auditorium
Adresse
2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 8€ à 18€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 20:00 – 21:30
Gratuit : non De 8€ à 18€  

Détournant les canons du trio féminin, les timbres s’ajustent sur le fil pour tisser en plusieurs langues, sur plusieurs rythmes, une étrange matière sonore. Si ce ne sont pas les voix, ce sont les pieds et les mains qui martèlent, pour nous ancrer en terre et cheviller l’âme au corps. Le rythme est partout, porté par l’accordéon et tout un arsenal de percussions surgies d’ailleurs. Un répertoire nourri des vies de chacune, une invocation aux puissances élémentaires, à la nature, la danse et la fête !

L’Auditorium Rezé 44400

Maaar


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