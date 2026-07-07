Maaar, L’Auditorium, Rezé
jeudi 19 novembre 2026 · L'Auditorium · Rezé
Informations pratiques
Maaar Jeudi 19 novembre, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique
De 8€ à 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00
Détournant les canons du trio féminin, les timbres s’ajustent sur le fil pour tisser en plusieurs langues, sur plusieurs rythmes, une étrange matière sonore. Si ce ne sont pas les voix, ce sont les pieds et les mains qui martèlent, pour nous ancrer en terre et cheviller l’âme au corps. Le rythme est partout, porté par l’accordéon et tout un arsenal de percussions surgies d’ailleurs. Un répertoire nourri des vies de chacune, une invocation aux puissances élémentaires, à la nature, la danse et la fête !
L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/maaar/ »}]
Trois voyelles pour trois voix et l’eau comme fil conducteur. Une rencontre atypique, organique et percussive sur les chemins d’une polyphonie aux influences bretonne, occitane et vénézuélienne.
Pierre Campistron
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