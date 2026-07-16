MACBETH, La Comète, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

MACBETH Mardi 5 janvier 2027, 19h30 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-05T19:30:00+01:00 – 2027-01-05T23:07:00+01:00

Fin : 2027-01-05T19:30:00+01:00 – 2027-01-05T23:07:00+01:00

En Écosse, le général Macbeth reçoit la prophétie de trois sorcières : il deviendra roi. Poussé par l’ambition dévorante de Lady Macbeth, il assassine le roi Duncan pour s’emparer du trône. Mais la culpabilité et la paranoïa s’emparent du couple maudit, les entraînant dans une spirale de violence et de folie dont ils ne sortiront pas indemnes… Verdi s’empare du chef-d’œuvre de Shakespeare pour livrer un drame d’une noirceur et d’une puissance saisissantes. Cette nouvelle production signée Louisa Proske, sous la direction musicale du chef Yannick Nézet-Séguin, directeur musical du Met, réunit deux artistes d’exception : le baryton Quinn Kelsey dans le rôle-titre et la soprano Lise Davidsen en Lady Macbeth, l’un des personnages féminins les plus redoutables de tout le répertoire lyrique.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1111?showId=4019 »}]

Macbeth – En Écosse, le général Macbeth reçoit la prophétie de trois sorcières : il deviendra roi. Poussé par l’ambition dévorante de Lady Macbeth, il assassine le roi Duncan pour s’emparer du trôn…