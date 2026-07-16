Maçonnerie & taille de pierre : les travaux en cours sur l’église St-Pierre d’Ault, Eglise Saint-Pierre 80460 Ault, Ault

Informations pratiques

Maçonnerie & taille de pierre : les travaux en cours sur l’église St-Pierre d’Ault Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Saint-Pierre 80460 Ault Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’entreprise Charpentier PM, en charge du lot maçonnerie et taille de pierre, présente le travail effectué est en cours sur l’église St-Pierre (restauration des baies, restauratioinde la voûte du choeur, reprise de joints)

Eglise Saint-Pierre 80460 Ault 80460 Ault Ault 80460 Somme Hauts-de-France 0322604121 https://www.ault.fr/ L’église Saint-Pierre est un monument emblématique du littoral picard, mêlant histoires religieuse et communale. Construite en grande partie au Moyen Age (1341), elle vient en remplacement d’une chapelle et devient l’église principale du village après l’engloutissement de la ville basse et de son église.

L’édifice, orienté à l’est, adopte un plan en croix latine, composé d’une nef, flanquée de deux vaisseaux secondaires (bas-côtés sud et nord), traversé par le transept, et terminé par le chœur sanctuaire polygonal.

Elle se distingue par son beffroi ecclésiastique du XIVe siècle, une rareté en France, accordée aux habitants par la charte communale de 1382. Il servait à la fois de clocher, de tour de guet et de symbole de libertés. Son architecture en silex et pierre calcaire, ressources géologiques locales, est typique de la région. entrée libre

L’entreprise Charpentier PM, en charge du lot maçonnerie et taille de pierre, présente le travail effectué est en cours sur l’église St-Pierre (restauration des baies, restauratioinde la voûte du de…

©Les amis du beffroi – restaurer l’église St-Pierre d’Ault