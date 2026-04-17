Madagascar Une aventure musicale Le Skope Lannion

Lannion

Madagascar Une aventure musicale

Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Plongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectacle musical dynamique.

Les personnages bien-aimés Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame prennent vie dans une série de scènes vibrantes et captivantes.

Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquent pour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de moments mémorables. .

Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Madagascar Une aventure musicale Lannion a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose