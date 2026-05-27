Madame Arthur ensorcelle Disney Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Madame Arthur ensorcelle Disney

Jeudi 3 décembre 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Madame Arthur pose ses valises au Cepac Silo le temps d’une soirée spéciale Disney.

Cabaret mythique de Pigalle, Madame Arthur est aujourd’hui une référence artistique pour la jeunesse parisienne. Et il n’y a pas de raison que les Parigos soient les seuls à en profiter, non ? Surtout que pour cette nouvelle date, Madame Arthur a préparé un spectacle inédit et machiavélique sur l’univers tout beau tout rose de Disney (qui risque de prendre un sacré coup). Les créatures du cabaret s’emparent des personnages et des chansons culte de Disney pour présenter un show entre extravagance, rires et émotions.









Ouvert en 1946, Madame Arthur était le premier cabaret travesti de Paris. Il a vu défiler des vedettes telles que Bambi et Coccinelle. Aujourd’hui, les artistes revisitent au piano et au chant live le répertoire français, de Régine à Céline Dion en passant par Aya Nakamura et Clara Luciani.









Les interprètes

Diamanda Callas

Bili L’arme à l’œil

La Biche

Charly Voodoo .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Madame Arthur sets up shop at Cepac Silo for a special Disney evening.

L’événement Madame Arthur ensorcelle Disney Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille